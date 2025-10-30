Житель Серова с дочкой попал в ДТП в Верхней Пышме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 5 ноября, в Верхней Пышме случилось серьёзное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В улетевшем с проезжей части автомобиле находились мужчина с несовершеннолетней девочкой.Как поясняют в областной Госавтоинспекции, примерно в 11 часов дня на 32-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов машина марки «Kia Spectra» съехала с проезжей части в правый по ходу движения кювет. По предварительным предположениям, 57-летний житель Серова, несмотря на солидный 12-летний стаж вождения, не учёл сложные дорожные условия и выбрал небезопасную скорость движения, что и стало результатом произошедшего.В машине, двигавшейся из Екатеринбурга в сторону Серова находилась и девочка 14 лет — дочь водителя. Оба получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Как считают в Госавтоинспекции, от гибели их спасло только то, что они пристегнулись ремнями безопасности во время поездки.