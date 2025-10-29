Возрастное ограничение 18+
Два ДТП с участием грузовиков после снегопадов зарегистрировали в Свердловской области
Фото: УГИБДД по Свердловской области
После снегопада ситуация на федеральных трассах Свердловской области сложилась непростая. ГИБДД сообщает о двух ДТП с участием большегрузов.
Как рассказали в УГБИДД по Свердловской области, первое ДТП произошло на 213-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург, вблизи Ачита. Там занесло Sitrak – водитель грузовика не справился с управлением и снёс ограждение.
Вторая авария была зарегистрирована на 31-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень, где «МАЗ» не только снёс ограждение, но и столкнулся с двумя легковыми автомобилями. К счастью, обошлось без пострадавших.
В Уралуправтодоре сообщили, что их специалисты ведут круглосуточную работу на федеральных трассах регионах.
«Работы по очистке барьерного ограждения, дорожных знаков, освещения выполняются в плановом режиме, в приоритете у дорожных служб – очистка покрытия проезжей части. Всего на свердловских трассах в настоящее время задействовано в снегоочистке более 20 единиц техники»,
– сообщили в пресс-службе дорожников.
