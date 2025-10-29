Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Объездной дороге разбился «ВАЗ»: погиб водитель
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром, примерно в 09.15, в Екатеринбурге на Объездной дороге не справился с управлением молодой водитель «ВАЗ».
По предварительным данным, 25-летний водитель выбрал небезопасную скорость и, потеряв управление, врезался в опору электропередач, дерево и металлическое ограждение, за которым стояла «Нива» – ей тоже досталось, сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.
По факту аварии проводится проверка.
«В результате ДТП погиб водитель – мужчина 2000 года рождения, житель поселка Октябрьский Сысертского района. Пассажир – мужчина 2006 года рождения – был осмотрен медиками и отказался от госпитализации»,
– рассказали в региональном УГИБДД.
