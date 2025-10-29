В Екатеринбурге на Объездной дороге разбился «ВАЗ»: погиб водитель

– рассказали в региональном УГИБДД.

«В результате ДТП погиб водитель – мужчина 2000 года рождения, житель поселка Октябрьский Сысертского района. Пассажир – мужчина 2006 года рождения – был осмотрен медиками и отказался от госпитализации»,