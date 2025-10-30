Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщает о смерти хоккеиста после игры в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ пишут, что в понедельник, 3 ноября, после матча с командой «Уральские волки» умер игрок команды «Автопапы» Александр Красовский.
Е1.ru, ссылаясь на свой источник, сообщает, что после игры врач замерил ему давление – оно было нормальным, но через десять минут после игры Красовский потерял сознание, а через час у него остановилось сердце.
По данным ресурса, семь лет назад у Александра Красовского был инфаркт.
Официальных комментариев по поводу инцидента ещё не было.
«Медик, который дежурил на этой игре, проводил реанимационные действия. Два раза запускали его, пока ждали скорую. Скорая приехала, тоже пытались реанимировать. Через 40 минут после первых реанимационных действий у него пропал пульс»,
– рассказал собеседник издания.
