СМИ сообщает о смерти хоккеиста после игры в Екатеринбурге

10.57 Среда, 5 ноября 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ пишут, что в понедельник, 3 ноября, после матча с командой «Уральские волки» умер игрок команды «Автопапы» Александр Красовский.

Е1.ru, ссылаясь на свой источник, сообщает, что после игры врач замерил ему давление – оно было нормальным, но через десять минут после игры Красовский потерял сознание, а через час у него остановилось сердце.

«Медик, который дежурил на этой игре, проводил реанимационные действия. Два раза запускали его, пока ждали скорую. Скорая приехала, тоже пытались реанимировать. Через 40 минут после первых реанимационных действий у него пропал пульс»,

– рассказал собеседник издания.


По данным ресурса, семь лет назад у Александра Красовского был инфаркт.

Официальных комментариев по поводу инцидента ещё не было.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге выяснили, что последнее здание старого медгородка датируется XVIII веком

Ему 228 лет, оно было построено при императоре Павле I
