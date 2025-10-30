За минувший понедельник свердловские подразделения МЧС России ликвидировал 19 пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

О тушении 19 пожаров за минувшие сутки (то есть, за понедельник, 3 ноября) заявило министерство чрезвычайных ситуаций РФ по Свердловской области. Согласно опубликованной сводке, подавляющее большинство возгораний — а именно 14, — произошло в жилом секторе.Так, в СНТ «Машиностроитель» в Верхней Пышме полностью сгорел садовый дом на площади 64 квадратных метра. В результате этого инцидента, к сожалению, пострадал один человек. На тушение данного пожара было оперативно направлено 2 единицы спецтехники и 14 специалистов, которые справились с огнем за 34 минуты.В городе Нижний Тагил произошёл пожар в квартире на Ленинградском проспекте, где было повреждено домашнее имущество. К счастью, четверо жильцов самостоятельно эвакуировались ещё до прибытия 7 пожарных. Прибывшие специалисты оперативно локализовали возгорание на площади 9 квадратных метров.Ещё один пожар был зарегистрирован в городе Богданович на улице Гастелло, где огнём повредило кровлю, перекрытие и стены частной бани. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, а на его ликвидацию ушло 22 минуты.Наиболее крупный пожар суток произошел в деревне Большое Седельниково на улице Кленовой, где полностью сгорел частный жилой дом. Площадь разрушений составила 180 квадратных метров, а продолжительность тушения достигла 271 минуты. На месте происшествия работали 17 пожарных и 5 единиц спецтехники.