Екатеринбурженка заявила о побоях после расставания с парнем
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 20-летняя местная жительница обвинила 25-летнего молодого человека в рукоприкладстве после расставания с ним. Сам он утверждает, что его бывшая девушка искажает ситуацию.
Как рассказала девушка екатеринбургской «Комсомольской правда», парень производил впечатление доброго и весёлого человека, поэтому почти сразу после знакомства она съехалась с ним, но якобы после этого он стал контролировать её, требуя удалить контакты других мужчин и запрещая носить облегающую одежду. По её словам, в октябре, когда она решала уехать от него, парень набросился на неё. Девушка утверждает, что он укусил её за руку и, схватив за волосы, таскал по полу.
После этого случая екатеринбурженка обратилась в полицию, пишет ресурс.
Парень комментировать произошедшее СМИ отказался, заявив, что озвучит свою версию, когда всё решится официально.
