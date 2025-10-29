Два ДТП по вине пьяных водителей произошли за сутки в Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области





– прокомментировали в ГИБДД. «В результате инцидента люди не пострадали, однако материальный ущерб и потенциальная опасность для пешеходов и других автовладельцев – наглядное следствие безответственного поведения водителя»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области за сутки зарегистрировали два ДТП, которые произошли по вине нетрезвых водителей.Как рассказали Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, первая авария произошла в Ревде в районе дома на Металлистов, 48, где 49-летний водитель ВАЗ-2115 потерял управление и въехал в гараж. После этого ему потребовалась госпитализация. Освидетельствование водителя показало 0,910 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.Второе происшествие зарегистрировали в Нижнем Тагиле напротив дома №50 по улице Дзержинского. Там 51-летний водитель Toyota Camry протаранил три машины на парковке, после чего его собственный автомобиль опрокинулся. В алкотестер водитель надышал на 0,645 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.В полиции просят сообщать о пьяных водителях. Сделать это можно, позвонив по номеру «112» или «102».