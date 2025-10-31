Возрастное ограничение 18+
Четырёхлетняя девочка упала в открытый люк в Нижней Туре
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В субботу, 1 ноября, примерно в 17.00 в Нижней Туре на улице Советской в открытый канализационный люк упала четырёхлетняя девочка.
По данным прокуратуры Свердловской области, малышка гуляла со своими братьями – десяти и девяти лет. К счастью, всё обошлось. Малышку достал из колодца проходивший мимо мужчина, после чего девочку доставили в Нижнетуринскую центральную районную больницу, где после оказания первой помощи её отпустили домой.
В настоящее время представители прокуратуры выясняют, кто отвечает за этот люк. Также ведомством запрошена информация о характере травмы, которую получила девочка.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Ситуацией также заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он затребовал у руководителя свердловского СК доклад и поставил исполнение поручения в центральном аппарате ведомства на контроль.
