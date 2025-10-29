Две женщины перевернулись на квадроцикле в смертельном ДТП под Нижним Тагилом





– сообщили в пресс-группе управления. «В настоящее время по факту ДТП проводится расследование. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе химико-токсикологическая для определения состояния водителя в момент происшествия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувший понедельник, 3 ноября, под Нижнем Тагилом вблизи посёлка Зональный произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, на квадроцикле со стороны ГСК «Колос-2» в сторону посёлка Зональный ехали две женщины. Управляла техникой 41-летняя жительница Нижнего Тагила. По предварительным данным, она не справилась с управлением и квадроцикл опрокинулся. В результате ДТП водитель скончалась, а её 50-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести – пострадавшую с места происшествия увезли в нижнетагильскую больницу.Известно, что обе женщины ехали без мотошлемов. Также установлено, что водитель не имела права управления транспортными средствами.