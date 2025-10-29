Возрастное ограничение 18+
Две женщины перевернулись на квадроцикле в смертельном ДТП под Нижним Тагилом
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувший понедельник, 3 ноября, под Нижнем Тагилом вблизи посёлка Зональный произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, на квадроцикле со стороны ГСК «Колос-2» в сторону посёлка Зональный ехали две женщины. Управляла техникой 41-летняя жительница Нижнего Тагила. По предварительным данным, она не справилась с управлением и квадроцикл опрокинулся. В результате ДТП водитель скончалась, а её 50-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести – пострадавшую с места происшествия увезли в нижнетагильскую больницу.
Известно, что обе женщины ехали без мотошлемов. Также установлено, что водитель не имела права управления транспортными средствами.
«В настоящее время по факту ДТП проводится расследование. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе химико-токсикологическая для определения состояния водителя в момент происшествия»,
– сообщили в пресс-группе управления.
