В минувшие выходные вновь отмечен рост возгораний на территории Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За минувшие субботу и воскресенье, — 1 и 2 ноября, — подразделения МЧС России ликвидировали на территории Свердловской области в общей сложности 37 пожаров. Это заметно больше, чем количество возгораний за многие предыдущие дни.В первый день ноября свердловские пожарные потушили 14 возгораний, а на следующие сутки, в воскресенье, уже 23 пожара. Ощутимая часть происшествий пришлась на жилой сектор: в субботу в жилых домах произошло 5 пожаров, а 2 ноября — 12. В 14% случаев пожар стал результатом умышленного поджога. Столько же процентов приходится и на неосторожное обращение граждан с огнём. А в Нижнем Тагиле пожар в гараже случился из-за нарушений при проведении сварочных работ.В Екатеринбурге в выходные на улице 8 Марта пожарные за 9 минут ликвидировали горение строительных материалов. На тушение этого пожара потребовалось 9 человек и 2 единицы спецтехники. Масштабный пожар произошёл на улице Ереванская — в заброшенном здании на площади в 100 квадратных метров горел мусор. На данное происшествие было направлено 8 пожарных и 3 автомобиля.Ещё боле крупный пожар произошёл в частном доме в городе Кушва, где огонь охватил 220 квадратных метров. На его ликвидацию потребовалось 63 минуты, а привлекались 12 специалистов и 4 единицы техники.Не обошлось и без возгораний транспортных средств. В Екатеринбурге на Бисертской улице полностью сгорел легковой автомобиль. Аналогичный инцидент с машиной произошел в Нижнем Тагиле. В обоих случаях огнеборцы справились с огнём за считанные минут.