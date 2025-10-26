Возрастное ограничение 18+
Жители посёлка Южный под Каменском-Уральским винят в пожарах неизвестных поджигателей
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В конце октября в посёлке Южный под Каменском-Уральским, где находится станция УВЗ, произошли два пожара. Местные жители уверены, что это дело рук неизвестных поджигателей.
Первый пожар произошёл 26 октября, второй – 29 октября. Оба случая случились в четырёхквартирном муниципальном жилом доме. По данным «Четвёртого канала», сначала без жилья осталась пенсионерка, а затем многодетная семья, которой чудом удалось избежать жертв – в ту ночь дети оставались у бабушки.
О том, что дома поджигают намеренно, пострадавшие решили после появления на станции УВЗ двух неизвестных, которые ходили мимо домов и что-то высматривали.
Сообщается, что полиция уже начала проверку.
Первый пожар произошёл 26 октября, второй – 29 октября. Оба случая случились в четырёхквартирном муниципальном жилом доме. По данным «Четвёртого канала», сначала без жилья осталась пенсионерка, а затем многодетная семья, которой чудом удалось избежать жертв – в ту ночь дети оставались у бабушки.
О том, что дома поджигают намеренно, пострадавшие решили после появления на станции УВЗ двух неизвестных, которые ходили мимо домов и что-то высматривали.
«Ночью, спустя день после двух пожаров, подъехала легковушка. Из неё вышли двое мужчин, прошли вдоль домов, заглядывали в окна, осматривали двор и гаражи. Потом что-то достали из багажника, постояли и спокойно уехали. Никто их здесь не знает»,
– рассказала изданию одна из пострадавших.
Сообщается, что полиция уже начала проверку.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Синоптики прогнозируют тёплое начало недели с дождями и туманами в Свердловской области
26 октября 2025
26 октября 2025
Пенсионерка погибла от встречи с «Газелью» в Первоуральске
29 октября 2025
29 октября 2025