На трассе Тюмень – Екатеринбург загорелся пассажирский автобус
Фото: МЧС Тюменской области
На 314-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень, ближе к Тюмени, загорелся пассажирский автобус.
ЧП произошло вчера, 2 ноября, в восьмом часу утра. О произошедшем сообщили в официальном телеграм-канале тюменского управления МЧС.
К счастью, пострадавших нет. Причины возгорания на данный момент неизвестны.
«На месте вызова работали восемь сотрудников подразделений МЧС России и областной противопожарной службы, было задействовано три единицы техники. Огонь повредил 20 квадратных метров транспортного средства»,
— рассказали спасатели.
