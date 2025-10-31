Возрастное ограничение 18+
Водитель без прав сбил двух девушек и одного подростка в Ирбитском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера вечером, около 20.10, в Ирбитском районе села Харловское, на дороге со стороны деревни Галишева, произошла смертельная авария.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, 20-летний водитель ВАЗ-2110 сбил трёх человек, шедших по обочине, – 16-летнего юношу и двух девушек 15 и 21 года. Парень скончался на месте от полученных травм, а его спутниц увезли в больницу.
Сообщается, что устроивший ДТП водитель бросил машину и попытался скрыться, но вскоре его обнаружили полицейские.
Уральский «Коммерсант» пишет, что у водителя не было прав. Также ресурс сообщает, что 16-летний юноша умер вследствие самоубийства. По данным издания, сбитый парень был пасынком водителя, а пострадавшие девушки – его родными сёстрами.
Ситуацией уже заинтересовалась Ирбитская межрайонная прокуратура. Установление обстоятельств происшествия взято ведомством на контроль.
