В Свердловской области на тонком льду с начала года погибли 42 человека
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С начала 2025 года на льду в Свердловской области произошло 51 происшествие, в результате которых погибли 42 человека, включая 7 детей. Как отмечают в МЧС России по Свердловской области, большинство этих случаев можно было предотвратить.
С 2 ноября на территории региона начинается профилактическая акция «Тонкий лёд». Спасатели выйдут на берега водоёмов, чтобы напомнить жителям, что даже лёд, который кажется прочным, в начале зимы может быть опасен.
Ведомство советует соблюдать простые правила безопасности: не проверять прочность льда ударом ноги, не выходить на лёд в состоянии алкоголя и следить за детьми. При провале человека под лёд важно не рисковать, а подавать ему длинный предмет и сразу звонить в 112.
