В Екатеринбурге ищут 14-летнего подростка, пропавшего на Эльмаше

В Екатеринбурге разыскивают 14-летнего Артёма Панкратова, который пропал 27 октября в микрорайоне Эльмаш. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв» Свердловской области.По данным отряда, рост подростка около 175 сантиметров, телосложение худощавое, глаза серые, волосы тёмные. В день исчезновения Артём был одет в чёрные штаны с жёлтыми вставками, чёрные кроссовки и двухстороннюю куртку серого и зелёно-чёрного цвета.Розыском занимается Отдел полиции № 14 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефонам +7 343 356-42-14, 112 или 102. Также можно связаться с руководительницей поискового отряда Наталией по номеру 8 900 044-02-20.