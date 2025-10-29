Почти в половине из 15 пожаров четверга горели жилые дома свердловчан

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки силами МЧС России на территории Свердловской области было ликвидировано 15 пожаров, — свидетельствует сводка ведомства о происшествиях. Значительная часть возгораний, а именно — семь случаев, — произошла в жилом секторе.Один из трагических инцидентов имел место в садовом некоммерческом товариществе под Первоуральском. Там на площади пять квадратных метров горели стены и имущество дачного дома. Пожарные расчёты оперативно справились с огнём за четыре минуты (при этом были задействованы две единицы спецтехники и пять специалистов). Однако при тушении пожара спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Расследованием причин этой трагедии сейчас занимаются дознаватели МЧС.Из-за короткого замыкания электрооборудования произошёл пожар в Первоуральске на улице Белинского. Там в административном здании загорелся электрический шкаф в серверной комнате. Возгорание на площади 0,1 квадратного метра было оперативно ликвидировано сотрудниками до прибытия пожарных расчётов.Неосторожное обращение с огнём стало причиной пожара в Екатеринбурге на улице Энергостроителей. Там загорелся мусор в неэксплуатируемом здании. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. На тушение потребовалось восемь минут, а также привлечение значительных сил: в операции были задействованы восемь единиц техники и двадцать три пожарных.А на улице Шефской в тот же день из-за аварийного режима работы электросетей загорелись ворота цеха металлообработки. Площадь возгорания составила тридцать квадратных метров. Ликвидация пожара заняла двадцать семь минут. В ней участвовали три пожарные машины и восемь огнеборцев.Причины остальных произошедших за сутки возгораний пока устанавливаются.