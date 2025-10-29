Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области возбудили уголовное дело в связи с избиением ребёнка в детском доме

16.08 Пятница, 31 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Свердловской области возбудили уголовное дело после сообщения о том, что в местном детском доме одного из воспитанников избивают его сверстники.

Об этом сообщает Следком. По данным центрального аппарата ведомства, руководство учреждения пытается это скрыть. О каком конкретно детском доме идёт речь, не уточняется.

Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ («Халатность»). Расследование намерен проконтролировать глава ведомства Александр Бастрыкин. Он уже поручил руководителю свердловского СК доложить ему о ходе дела и установленных обстоятельствах.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Из-за десяти спиленных деревьев под Нижним Тагилом возбудили уголовное дело
29 октября 2025
В недолжном уходе и истязании детей заподозрили многодетную мать из Ревды
27 октября 2025
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после избиения мужчины подростками
26 октября 2025
Глава СК затребовал доклад по ДТП в Екатеринбурге после обращения брата погибшего в аварии
22 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Водитель «Лады» насмерть сбил двух девочек в Ревде, врезавшись в фасад магазина

Ещё одна девочка в реанимации, как и сам виновник, уже привлекавшийся за пьяную езду
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:55 Снег и гололёд прогнозируют синоптики в Свердловской области
16:50 Около трети жителей УрФО делают крупные покупки на сайтах с объявлениями
16:34 Росаккредитация аннулировала декларации на зерно из Талицкого района
16:08 В Свердловской области возбудили уголовное дело в связи с избиением ребёнка в детском доме
15:42 В музее Верхней Пышмы появилась выставка иномарок советской эпохи
14:32 Екатеринбургским дорожникам пообещали на 30% повысить оклады
13:39 Свердловское Заксобрание сообщило о смерти депутата Евгения Букреева
13:29 В сысертском посёлке Патруши насмерть сбили пенсионера
13:13 Паслер поручил областному МинАПК актуализировать данные о сельхозземлях
12:44 В убийстве женщины, чьё тело нашли в екатеринбургском лесопарке, обвинили её сына
12:16 22 ноября в Техуниверситете УГМК пройдёт день открытых дверей
11:48 СМИ: «стрим-фабрику для иностранного порно-сайта» накрыли в Екатеринбурге
11:43 В суде Лесного рассмотрят дело о гибели слесаря «Т-Плюс»
10:37 Белоярская АЭС подтвердила готовность к зимнему сезону
09:49 В ДТП на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган погибла семья
09:17 В Екатеринбурге половину ноября будет закрыто движение по улице Краснофлотцев
22:58 На месте «Дирижабля» в Екатеринбурге будут жить люди в «человейниках»
22:45 Самовыгул лишил лапы хвостатого пациента ветклиники «Доверие»
22:02 Массовое ДТП ограничило движение на федеральной трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган
21:33 Суд Верхней Пышмы назначил цену тумакам судебному приставу
21:07 В свердловские колледжи и техникумы поступили более 36 тысяч юношей и девушек
20:39 За сутки подразделениями МЧС России было ликвидировано 16 свердловских пожаров
16:54 Осуждённому за взятку экс-начальнику ГИБДД Ивделя отказали в замене наказания
16:39 СК сообщил о возбуждении уголовного дела из-за трупа в екатеринбургском лесопарке
16:25 С дроппера из Брянской области взыскали похищенное у пенсионерки из Нижнего Тагила
15:05 К пожизненному заключению приговорили насильника и убийцу из Нижнего Тагила
Все новости Свердловской области
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
Все новости России и мира
16:55 Снег и гололёд прогнозируют синоптики в Свердловской области
16:50 Около трети жителей УрФО делают крупные покупки на сайтах с объявлениями
16:34 Росаккредитация аннулировала декларации на зерно из Талицкого района
16:08 В Свердловской области возбудили уголовное дело в связи с избиением ребёнка в детском доме
15:42 В музее Верхней Пышмы появилась выставка иномарок советской эпохи
14:32 Екатеринбургским дорожникам пообещали на 30% повысить оклады
13:39 Свердловское Заксобрание сообщило о смерти депутата Евгения Букреева
13:29 В сысертском посёлке Патруши насмерть сбили пенсионера
13:13 Паслер поручил областному МинАПК актуализировать данные о сельхозземлях
12:44 В убийстве женщины, чьё тело нашли в екатеринбургском лесопарке, обвинили её сына
12:16 22 ноября в Техуниверситете УГМК пройдёт день открытых дверей
11:48 СМИ: «стрим-фабрику для иностранного порно-сайта» накрыли в Екатеринбурге
11:43 В суде Лесного рассмотрят дело о гибели слесаря «Т-Плюс»
10:37 Белоярская АЭС подтвердила готовность к зимнему сезону
09:49 В ДТП на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган погибла семья
09:17 В Екатеринбурге половину ноября будет закрыто движение по улице Краснофлотцев
22:58 На месте «Дирижабля» в Екатеринбурге будут жить люди в «человейниках»
22:45 Самовыгул лишил лапы хвостатого пациента ветклиники «Доверие»
22:02 Массовое ДТП ограничило движение на федеральной трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган
21:33 Суд Верхней Пышмы назначил цену тумакам судебному приставу
21:07 В свердловские колледжи и техникумы поступили более 36 тысяч юношей и девушек
20:39 За сутки подразделениями МЧС России было ликвидировано 16 свердловских пожаров
16:54 Осуждённому за взятку экс-начальнику ГИБДД Ивделя отказали в замене наказания
16:39 СК сообщил о возбуждении уголовного дела из-за трупа в екатеринбургском лесопарке
16:25 С дроппера из Брянской области взыскали похищенное у пенсионерки из Нижнего Тагила
15:05 К пожизненному заключению приговорили насильника и убийцу из Нижнего Тагила
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK