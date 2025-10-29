Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области возбудили уголовное дело в связи с избиением ребёнка в детском доме
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области возбудили уголовное дело после сообщения о том, что в местном детском доме одного из воспитанников избивают его сверстники.
Об этом сообщает Следком. По данным центрального аппарата ведомства, руководство учреждения пытается это скрыть. О каком конкретно детском доме идёт речь, не уточняется.
Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ («Халатность»). Расследование намерен проконтролировать глава ведомства Александр Бастрыкин. Он уже поручил руководителю свердловского СК доложить ему о ходе дела и установленных обстоятельствах.
Об этом сообщает Следком. По данным центрального аппарата ведомства, руководство учреждения пытается это скрыть. О каком конкретно детском доме идёт речь, не уточняется.
Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ («Халатность»). Расследование намерен проконтролировать глава ведомства Александр Бастрыкин. Он уже поручил руководителю свердловского СК доложить ему о ходе дела и установленных обстоятельствах.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию