В сысертском посёлке Патруши насмерть сбили пенсионера

Накануне вечером, примерно в 22.00, на улице Советской в сысертском посёлке Патруши 22-летний водитель Lada насмерть сбил 69-летнего пенсионера.Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте. По словам водителя, он выбежал на проезжую часть прямо перед машиной, и он не успел затормозить. Пешеход скончался на месте происшествия.На водителя составили протокол по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ за «управление транспортным средством со световыми приборами, не отвечающими установленным требованиям». Какая проблема была с фарами у машины, в ГИБДД не уточнили.