В суде Лесного рассмотрят дело о гибели слесаря «Т-Плюс»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мастера участка филиала «Свердловский» ПАО «Т-Плюс», который отвечал за слесаря, скончавшегося от сильных ожогов после падения в горячую воду в Лесном.
Его будут судить по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, несчастный случай, о котором идёт речь, произошёл 25 февраля 2025 года, во время аварийно-восстановительных работ на участке между домами №52 и №54 на улице Ленина. По версии следствия, мастер допустил к работам слесаря, не проверив условия, в которых тому придётся работать. Это привело к тому, что слесарь спустился в тепловую камеру, где из-за пара было практически ничего не видно, и упал в горячую воду, температурой не менее 56 градусов. В результате мужчина получил 92% ожогов тела, и спустя три дня, 27 февраля, скончался от болевого шока.
Известно, что свою вину мастер признал частично. Дело будет рассматривать городской суд Лесного.
