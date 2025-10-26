Возрастное ограничение 18+
За сутки подразделениями МЧС России было ликвидировано 16 свердловских пожаров
Фото: Вечерние Ведомости
Согласно сводке областного МЧС, за минувшую среду в регионе произошло 16 пожаров, из которых пять вспыхивали в жилом секторе. В результате этих чрезвычайных событий пострадал один человек.
Неосторожное обращение с огнем стало причиной возгорания в Екатеринбурге на улице Викулова. В результате в квартире жилого дома было повреждено домашнее имущество и внутренняя отделка на площади двух квадратных метров. Именно на этом объекте и был спасён один пострадавший. Ликвидацией данного возгорания занимались 12 пожарных, который с задачей справились всего за 4 минуты.
Ещё один пожар в Екатеринбурге случился из-за неисправности электропроводки. В результате замыкания в квартире на улице Рябинина также пострадала внутренняя отделка и имущество. Площадь возгорания в этой квартире составила те же 2 квадратных метра, но обошлось без пострадавших. Ещё до прибытия пожарных 22 жителя дома благоразумно покинули здание. Для ликвидации этого пожара было привлечено 15 специалистов. Они использовали 4 единицы пожарной техники и потушили огонь за шесть минут.
В Нижнем Тагиле пожар возник на улице Забойщиков, где огонь охватил мусор внутри неэксплуатируемого строения. Площадь этого пожара была значительно больше екатеринбургских и достигала 40 квадратных метров. Но на тушение прибыло меньше спецов — восемь человек в сопровождении двух единиц техники. Работа их на данном объекте продолжалась 19 минут.
