В Нижнем Тагиле ищут 15-летнюю девочку в чёрной жилетке
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
В Нижнем Тагиле с 28 октября ищут 15-летнюю Алису Зудову. Ориентировку на подростка опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Девочка ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. Была одета в чёрную жилетку, белую кофту с капюшоном, синие джинсы и белые кроссовки.
Всех, кто может что-либо знать о её местонахождении, просят сообщать на горячую линию поискового отряда 8-800-700-54-52 или в экстренные службы 112.
27 октября 2025
