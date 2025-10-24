Утром в Сухом Логу на пешеходном переходе сбили женщину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, около 07.00, в Сухом Логу на пешеходном переходе в районе дома по улице Горького, 5А на Hyundai сбили 57-летнюю женщину.Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, с места ДТП её увезли в Сухоложскую больницу. За рулём иномарки был 65-летний мужчина. Он сказал сотрудникам полиции, что его ослепил встречный автомобиль и он не увидел пешехода. Установлено, что у мужчины 24 года водительского стажа. За это время он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.По факту аварии проводится проверка.