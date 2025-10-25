Пенсионерка погибла от встречи с «Газелью» в Первоуральске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Первоуральске произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла пенсионерка. Трагедия случилась сегодня, 29 октября, в 11.30 на улице Трубников. Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время устанавливают все обстоятельства инцидента.На данный момент известно, что за рулём машины «Газель Некст» находился 38-летний водитель. Он двигался задним ходом по тротуару, чтобы разгрузить продукты в торговый павильон. В ходе этого опасного маневра и произошёл наезд на 63-летнюю женщину-пешехода.В результате наезда пенсионерка получила многочисленные тяжёлые травмы. Пострадавшую экстренно госпитализировали в Первоуральскую городскую больницу. Но, несмотря на усилия врачей, спустя несколько часов женщина скончалась от полученных повреждений.Как уточняют в областной Госавтоинспекции, водитель «Газели» является жителем Первоуральска с 19-летним стажем вождения. За время управления транспортным средством он привлекался к административной ответственности пять раз. Освидетельствование, проведённое инспекторами ДПС сразу после трагического ДТП, показало, что водитель был трезв.