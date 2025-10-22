Возрастное ограничение 18+
Всего одна треть из дюжины свердловских пожаров пришлась вчера на жилой сектор
За прошедшие сутки подразделения МЧС России ликвидировали двенадцать пожаров на территории Свердловской области. Сводка происшествий от ведомства показывает, что всего четыре из этой дюжины возгораний произошла в жилом секторе.
Один из серьёзных инцидентов произошёл в городе Камышлове на улице Свердлова. Там полностью сгорел частный жилой дом площадью 70 квадратных метров. Для борьбы с огнём потребовались усилия десяти пожарных и трёх единиц спецтехники. Огнеборцы справились с возгоранием всего за пять минут.
В Екатеринбурге на улице Предельной пожар повредил кровлю, перекрытие и внутреннюю отделку в двух квартирах четырёхквартирного частного жилого дома. На место происшествия выезжали двенадцать пожарных и две единицы техники. Ликвидация пожара заняла двадцать три минуты.
Ещё один пожар в жилом секторе был зафиксирован в селе Курьи на улице Ленина. В частном доме горело домашнее имущество на площади в пять «квадратов». Шесть специалистов с двумя единицами техники потушили огонь за три минуты.
Происшествия случались и в неэксплуатируемых строениях. Например, в Нижнем Тагиле на улице Высокогорской горел мусор на втором этаже «заброшки». Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Семь пожарных и две единицы техники справились с задачей за десять минут. Крупный пожар произошёл в посёлке Нейво-Рудянка на улице Заводской, где в пустом здании горела эпоксидная смола на двух этажах. Общая площадь пожара достигла восьмидесяти квадратных метров. Для ликвидации этого сложного возгорания потребовались одиннадцать специалистов и пять единиц техники. Пожарные работали в течение тридцати семи минут.
Оперативные и слаженные действия огнеборцев позволили минимизировать ущерб от всех этих происшествий. Что же касается причин произошедших во вторник возгораний, то наиболее частой из них было короткое замыкание электропроводки.
