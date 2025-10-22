Возрастное ограничение 18+

Всего одна треть из дюжины свердловских пожаров пришлась вчера на жилой сектор

18.06 Среда, 29 октября 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
За прошедшие сутки подразделения МЧС России ликвидировали двенадцать пожаров на территории Свердловской области. Сводка происшествий от ведомства показывает, что всего четыре из этой дюжины возгораний произошла в жилом секторе.

Один из серьёзных инцидентов произошёл в городе Камышлове на улице Свердлова. Там полностью сгорел частный жилой дом площадью 70 квадратных метров. Для борьбы с огнём потребовались усилия десяти пожарных и трёх единиц спецтехники. Огнеборцы справились с возгоранием всего за пять минут.

В Екатеринбурге на улице Предельной пожар повредил кровлю, перекрытие и внутреннюю отделку в двух квартирах четырёхквартирного частного жилого дома. На место происшествия выезжали двенадцать пожарных и две единицы техники. Ликвидация пожара заняла двадцать три минуты.

Ещё один пожар в жилом секторе был зафиксирован в селе Курьи на улице Ленина. В частном доме горело домашнее имущество на площади в пять «квадратов». Шесть специалистов с двумя единицами техники потушили огонь за три минуты.

Происшествия случались и в неэксплуатируемых строениях. Например, в Нижнем Тагиле на улице Высокогорской горел мусор на втором этаже «заброшки». Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Семь пожарных и две единицы техники справились с задачей за десять минут. Крупный пожар произошёл в посёлке Нейво-Рудянка на улице Заводской, где в пустом здании горела эпоксидная смола на двух этажах. Общая площадь пожара достигла восьмидесяти квадратных метров. Для ликвидации этого сложного возгорания потребовались одиннадцать специалистов и пять единиц техники. Пожарные работали в течение тридцати семи минут.

Оперативные и слаженные действия огнеборцев позволили минимизировать ущерб от всех этих происшествий. Что же касается причин произошедших во вторник возгораний, то наиболее частой из них было короткое замыкание электропроводки.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Водитель «Лады» насмерть сбил двух девочек в Ревде, врезавшись в фасад магазина

Ещё одна девочка в реанимации, как и сам виновник, уже привлекавшийся за пьяную езду
