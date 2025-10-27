Возрастное ограничение 18+

В посёлке под Североуральском Kia Rio сбила подростка на питбайке

16.27 Среда, 29 октября 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера вечером, около 19.00, в посёлке Калья под Североуральском 26-летняя водительница Kia Rio сбила 16-летнего юношу на питбайке.

Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, столкновение произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, когда девушка поворачивала налево. По её словам, она не заметила приближающегося байкера – на улице было темно, а у него не было фар.

В результате ДТП подростка с травмами различной степени тяжести госпитализировали в североуральскую ЦГБ.

На девушку составили протокол по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью). Также решается вопрос о привлечении водительницы к ответственности по статье 12.13 КоАП РФ (непредоставление преимущества).

На пострадавшего юношу также составили два протокола: по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством без права управления) и по статье 12.6 КоАП РФ (езда без мотошлема). Также материалы по ДТП направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание подростка и постановке молодого человека на профилактический учёт.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
