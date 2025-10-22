Возрастное ограничение 18+
В Новоуральске пьяный водитель насмерть сбил женщину на улице Корнилова
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувший вторник, 28 октября, примерно в 22.05 в Новоуральске пьяный водитель «ВАЗ-2112» сбил женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло напротив дома №13 по улице Корнилова.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, погибшей было 50 лет. Она скончалась на месте происшествия до прибытия скорой помощи. За рулём был 24-летний парень с шестилетним водительским стажем. Освидетельствование на состояние опьянения показало 0,671 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Известно, что ранее молодой человек привлекался к административной ответственности 83 раза.
«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, также вынесено постановление по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ за отсутствие страхового полиса»,
– сообщили в управлении.
