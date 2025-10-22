Возрастное ограничение 18+
В Полевском водитель грузовика спровоцировал ДТП с участием трёх машин
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне в Полевском произошла автомобильная авария с участием трёх машин. В управлении ГИБДД по Свердловской области сообщают, что её спровоцировал водитель грузовика.
По предварительным данным, водитель грузового HOWO выбрал небезопасную дистанцию до впереди идущего «ВАЗа-2114» и столкнулся с ним, когда тот остановился перед перекрёстком. От удара «ВАЗ-2114» въехал в стоящий перед ним «ВАЗ-2110». По словам водителя грузовика, он отвлёкся и не заметил остановившийся перед ним транспорт.
В результате ДТП пострадал только водитель «ВАЗа-2114» – 34-летняя женщина. К счастью, госпитализация ей не потребовалась.
По предварительным данным, водитель грузового HOWO выбрал небезопасную дистанцию до впереди идущего «ВАЗа-2114» и столкнулся с ним, когда тот остановился перед перекрёстком. От удара «ВАЗ-2114» въехал в стоящий перед ним «ВАЗ-2110». По словам водителя грузовика, он отвлёкся и не заметил остановившийся перед ним транспорт.
В результате ДТП пострадал только водитель «ВАЗа-2114» – 34-летняя женщина. К счастью, госпитализация ей не потребовалась.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию