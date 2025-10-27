Возрастное ограничение 18+
В понедельник подразделениями МЧС РФ Свердловской области ликвидировано 17 пожаров
Фото: МЧС по Свердловской области
Согласно сводке происшествий от министерства чрезвычайных ситуаций, на территории Свердловской области за минувшие сутки возникло 17 пожаров. Шесть из них произошли в жилом секторе, остальные — на открытых площадках, в промзонах и других местах.
Наиболее крупный из вчерашних пожаров произошёл в городе Алапаевске на улице Деревообработчиков. Там огнем был охвачен частный жилой дом общей площадью 86 квадратных метров. Для ликвидации этого возгорания потребовались силы 10 специалистов и 2 единиц техники. Огнеборцы справились с огнем в течение 45 минут.
Ещё один инцидент был зарегистрирован в Нижнем Тагиле на улице Автомобилистов. В неэксплуатируемом здании на площади 15 квадратных метров там горел мусор. Пожарные расчеты в составе 5 человек и 2 единиц техники оперативно прибыли на место. Им потребовалось всего 10 минут, чтобы полностью ликвидировать угрозу.
В Екатеринбурге возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме на улице Билимбаевская. Очаг пожара располагался на лестничной клетке на пятом этаже. Горел мусор на ограниченной площади в 2 квадратных метра. На место вызова незамедлительно выехали 7 огнеборцев на трех специализированных автомобилях. Возгорание они потушили за две минуты, что предотвратило распространение дыма и паники среди жильцов.
