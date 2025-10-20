Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о выпавшем из окна четырёхлетнем ребёнке в Карпинске
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Карпинске из окна второго этажа на улице Советской выпал четырёхлетний мальчик. Сейчас он в больнице.
По данным «Вечернего Карпинска», несчастный случай произошёл вчера, 27 октября, около 16.00. Ребёнка экстренно доставили в Краснотурьинскую ЦГБ, где малышу сделали рентген и КТ.
Официально инцидент ещё не комментировали.
«У малыша диагностированы перелом лучезапястной кости без смещения, сотрясение мозга и ушибы. Он находится в детском хирургическом отделении, состояние – средней тяжести»,
– пишет ресурс.
