Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге выбежал на дорогу и попал под машину семилетний мальчик
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В понедельник, 27 октября, в Екатеринбурге на улице Софьи Перовской под колёса Renault Logan попал семилетний мальчик. Авария произошла примерно в 19.00.
По словам водителя – 47-летнего мужчины, ребёнок неожиданно выбежал на дорогу из-за потока машин. С места ДТП мальчика с различными травмами увезли в больницу, рассказали в городской ГИБДД.
Где были родители ребёнка в этот момент, в пресс-группе не уточнили, но сообщили, что доложат о случившемся в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения законных представителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребёнка в части соблюдения правил дорожного движения.
По словам водителя – 47-летнего мужчины, ребёнок неожиданно выбежал на дорогу из-за потока машин. С места ДТП мальчика с различными травмами увезли в больницу, рассказали в городской ГИБДД.
Где были родители ребёнка в этот момент, в пресс-группе не уточнили, но сообщили, что доложат о случившемся в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения законных представителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребёнка в части соблюдения правил дорожного движения.
«Сотрудниками полиции будет проведено обследование образовательной организации, в которой обучается пострадавший ребёнок, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге»,
– сказали в ГИБДД.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Под Режом насмерть сбили 61-летнюю женщину
20 октября 2025
20 октября 2025
На трассе в Серовском районе насмерть сбили велосипедиста
22 октября 2025
22 октября 2025