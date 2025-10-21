Резкий рост возгораний наблюдался в Свердловской области в выходные

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За минувшие субботу и воскресенье, 25 и 26 октября, подразделения МЧС России провели масштабную работу по тушению пожаров: всего за двое суток ими было ликвидировано 41 возгорание. В субботу пожарные справились с 16 пожарами, а в воскресенье — уже с 25.Значительная часть происшествий уикенда произошла в жилом секторе. Так, 25 октября из 16 пожаров семь случились в жилых домах и квартирах. На следующий день, 26 октября, в жилом секторе было зарегистрировано восемь возгораний. К сожалению, эти происшествия не обошлись без жертв и пострадавших. В результате пожаров погиб один человек, а четверо получили травмы.В Верхней Пышме на улице Цветочной за 4 минуты было ликвидировано возгорание в частном доме, где пострадал один человек. В селе Уецком пожарные за 24 минуты потушили неэксплуатируемое строение на площади 50 квадратных метров. В Кировграде огонь повредил частный жилой дом, баню и надворные постройки, с чем справились за 26 минут.Серьёзный пожар произошёл в посёлке городского типа Натальинск, где в жилом доме огонь повредил кровлю, перекрытие и стены квартиры на площади 150 квадратных метров. На тушение этого крупного возгорания потребовалось 87 минут работы 14 пожарных и четырех единиц техники.В воскресенье одним из самых крупных стал пожар на открытой площадке в Верхней Синячихе, где горели отходы пиломатериалов. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, а его ликвидация заняла у 11 специалистов два часа.В селе Балакино на улице Октябрьской за 71 минуту был потушен горящий частный жилой дом. В этом происшествии пострадал хозяин дома. В Екатеринбурге на улице Рабочей Молодежи пожарные за 58 минут ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом здании.Также в городе было зафиксировано несколько менее масштабных, но не менее опасных инцидентов. На улице 8 Марта за 5 минут сгорели четыре мусорных контейнера. Ещё одно возгорание мусора на открытой площадке произошло в селе Горный Щит.Наиболее сложным в Екатеринбурге стало возгорание электрических кабелей на промышленной площадке на улице Толедова. Для его ликвидации потребовались значительные силы: 57 специалистов и 20 единиц техники, которые работали 350 минут.