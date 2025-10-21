В квартире Елизаветинском шоссе в Екатеринбурге взорвался газовый баллон

Фото: МЧС Свердловской области

– рассказали в региональном МЧС.

«Сегодня в 16.25 поступило сообщение о происшествии в 5-этажном жилом доме на Елизаветинском шоссе. Прибывшие огнеборцы установили, что в квартире на 3 этаже вследствие разгерметизации туристического баллона произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения»,