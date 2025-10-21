Возрастное ограничение 18+
В квартире Елизаветинском шоссе в Екатеринбурге взорвался газовый баллон
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В квартире пятиэтажного дома на Елизаветинском шоссе в Екатеринбурге взорвался газовый баллон.
В МЧС сообщили, что ЧП обошлось без возгорания. Пострадавших в результате инцидента тоже нет. На место выезжали три единицы техники и семь спасателей.
Сообщается, что в результате ЧП нарушена целостность дверных и оконных проемов.
Фото: МЧС Свердловской области
«Сегодня в 16.25 поступило сообщение о происшествии в 5-этажном жилом доме на Елизаветинском шоссе. Прибывшие огнеборцы установили, что в квартире на 3 этаже вследствие разгерметизации туристического баллона произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения»,
– рассказали в региональном МЧС.
Фото: МЧС Свердловской области
