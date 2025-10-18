СК выясняет причины гибели ребёнка при пожаре в екатеринбургской квартире

«По имеющейся информации, возгорание могло произойти из-за неосторожности, проявленной при обращении с источником открытого огня. Более точные причины инцидента устанавливаются в настоящее время в ходе экспертиз – пожарно-технической и судебно-медицинской»,

– рассказал Горелых.

«Мать ребятишек в момент, когда произошёл пожар, мыла в ванной комнате двух малышей. Старшие находились в комнате и играли. Когда женщина вышла из ванной, увидела пламя. По одной из отрабатываемых сотрудниками МВД, СКР и МЧС версий, пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с зажигалкой или спичками. Хозяйка жилища состоит на учёте»,