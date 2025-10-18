Возрастное ограничение 18+
СК выясняет причины гибели ребёнка при пожаре в екатеринбургской квартире
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В минувшее воскресенье, 26 октября, днём в Екатеринбурге в доме на улице Родонитовой загорелась квартира. В результате ЧП погиб мальчик, 2019 года рождения. В обстоятельствах его смерти теперь разбирается Следственный комитет.
Предварительная причина гибели ребёнка – отравление продуктами горения, сообщили в областном СК.
По данным ведомства, в момент возгорания в квартире находилось пять человек: женщина, 1996 года рождения, и четверо её малолетних детей, 2019-2024 годов рождения, в том числе погибший. Остальных доставили в больницу.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, в семье, в которой произошла трагедия, растут три девочки 2020, 2022 и 2024 годов рождения, и до случившегося воспитывался сын.
«По имеющейся информации, возгорание могло произойти из-за неосторожности, проявленной при обращении с источником открытого огня. Более точные причины инцидента устанавливаются в настоящее время в ходе экспертиз – пожарно-технической и судебно-медицинской»,
– говорят в СК.
«Мать ребятишек в момент, когда произошёл пожар, мыла в ванной комнате двух малышей. Старшие находились в комнате и играли. Когда женщина вышла из ванной, увидела пламя. По одной из отрабатываемых сотрудниками МВД, СКР и МЧС версий, пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с зажигалкой или спичками. Хозяйка жилища состоит на учёте»,
– рассказал Горелых.
