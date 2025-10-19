Возрастное ограничение 18+
«Антитеррор Урал» предупреждает о фейке про нехватку бензина для скорой помощи
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В телеграм-канале «Антитеррор Урал» предупреждают о фейке про бригады скорой помощи, которые не могут выехать на вызов из-за отсутствия бензина.
Сообщается, что сейчас этот фейк уже распространяется в нескольких регионах России. Поскольку он может появиться в местных ресурсах, в подобные слухи просят не верить заранее.
Там также призывают не распространять фейковую информацию и предупреждают об уголовной и административной ответственности за это.
Сообщается, что сейчас этот фейк уже распространяется в нескольких регионах России. Поскольку он может появиться в местных ресурсах, в подобные слухи просят не верить заранее.
«Идентичные сообщения о дефиците топлива на подстанциях скорой медицинской помощи и связанных с этим отказах в выездах бригад являются недостоверными. Скорая медицинская помощь в Свердловской области работает в штатном режиме»,
– пишет «Антитеррор Урал».
Там также призывают не распространять фейковую информацию и предупреждают об уголовной и административной ответственности за это.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области планируют построить новый оперблок и завершить реконструкцию больниц
25 октября 2025
25 октября 2025