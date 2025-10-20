Возрастное ограничение 18+
В Арти на толпу бросился мужчина с заведённой бензопилой
Кадр из видео: Е1
В Арти мужчина бросился на толпу, стоящую на перекрёстке, с заведённой бензопилой в руках.
Этот момент попал на камеры дорожного видеонаблюдения в пятом часу утра 25 октября 2025 года. Его опубликовали в телеграм-канале E1.ru. На кадрах видно, как в сторону толпы движется мужчина с бензопилой, после чего начинает кружиться с ней посреди дороги. Кто-то сразу поспешил уйти оттуда, кто-то остался, стараясь держаться подальше от неадеквата.
Неизвестно, пострадал ли кто-то той ночью. В полиции Арти не стали комментировать инцидент, пишет издание.
Этот момент попал на камеры дорожного видеонаблюдения в пятом часу утра 25 октября 2025 года. Его опубликовали в телеграм-канале E1.ru. На кадрах видно, как в сторону толпы движется мужчина с бензопилой, после чего начинает кружиться с ней посреди дороги. Кто-то сразу поспешил уйти оттуда, кто-то остался, стараясь держаться подальше от неадеквата.
Неизвестно, пострадал ли кто-то той ночью. В полиции Арти не стали комментировать инцидент, пишет издание.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пугающим семью ножом ревнивцем заинтересовался глава СК
20 октября 2025
20 октября 2025