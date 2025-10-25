В Белоярском районе пьяный водитель перевернул ВАЗ, пострадали люди

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня года около 08.50 на 17-м километре автодороги «Белоярский – Бруснятское – Некрасово» произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, водитель автомобиля «ВАЗ-21140» не справился с управлением, съехал с дороги и машина опрокинулась не менее двух раз.В результате аварии пострадали две пассажирки 22 и 17 лет. Бригада скорой помощи доставила их в Белоярскую центральную больницу, где они были госпитализированы с различными травмами. Как уточнили в ведомстве, во время движения никто из находившихся в машине не был пристегнут ремнями безопасности.Водитель скрылся с места происшествия, однако был установлен в ходе розыска. Им оказался 19-летний житель села Измоденова Белоярского района. Его водительский стаж составляет девять месяцев, при этом за это время он 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По результатам освидетельствования установлено состояние опьянения — 0,475 мг/л.По информации Госавтоинспекции, в отношении водителя составлены административные материалы по статьям по ч.1 12.8 КоАП РФ (управление в состоянии опьянения), ч.2 ст.12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП), ст.12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности), ст.12.37 КоАП РФ (отсутсвие полиса ОСАГО). Молодой человек пояснил, что выпивал дома, но после звонка знакомых поехал в село Некрасово, чтобы отвезти их в Белоярский. Он добавил, что уехал с места аварии из-за испуга.