Возрастное ограничение 18+

В Белоярском районе пьяный водитель перевернул ВАЗ, пострадали люди

18.47 Воскресенье, 26 октября 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Сегодня года около 08.50 на 17-м километре автодороги «Белоярский – Бруснятское – Некрасово» произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, водитель автомобиля «ВАЗ-21140» не справился с управлением, съехал с дороги и машина опрокинулась не менее двух раз.

В результате аварии пострадали две пассажирки 22 и 17 лет. Бригада скорой помощи доставила их в Белоярскую центральную больницу, где они были госпитализированы с различными травмами. Как уточнили в ведомстве, во время движения никто из находившихся в машине не был пристегнут ремнями безопасности.

Водитель скрылся с места происшествия, однако был установлен в ходе розыска. Им оказался 19-летний житель села Измоденова Белоярского района. Его водительский стаж составляет девять месяцев, при этом за это время он 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По результатам освидетельствования установлено состояние опьянения — 0,475 мг/л.

По информации Госавтоинспекции, в отношении водителя составлены административные материалы по статьям по ч.1 12.8 КоАП РФ (управление в состоянии опьянения), ч.2 ст.12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП), ст.12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности), ст.12.37 КоАП РФ (отсутсвие полиса ОСАГО). Молодой человек пояснил, что выпивал дома, но после звонка знакомых поехал в село Некрасово, чтобы отвезти их в Белоярский. Он добавил, что уехал с места аварии из-за испуга.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Обычная семейная поездка превратилась в трагедию в Свердловской области
25 октября 2025
Рыбак в Артёмовском районе случайно оказался участником ДТП
24 октября 2025
Молодой водитель в Верхнепышминском районе не справился с управлением, есть жертвы
19 октября 2025
В Ревде грузовик задел мост и опрокинул цистерну
17 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

43 формально произведённых екатеринбургским предприятием трамвая поставили в Уфу

На самом деле эти вагоны были полностью изготовлены в Польше
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:47 В Белоярском районе пьяный водитель перевернул ВАЗ, пострадали люди
17:26 Куда сходить в Свердловской области с 28 октября по 2 ноября
16:54 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после избиения мужчины подростками
15:27 В Свердловской области волонтёры высадили более 187 тысяч деревьев в рамках экологической акции
14:45 Власти Свердловской области хотят создать новые корпуса и палаточные лагеря для детей
13:22 Синоптики прогнозируют тёплое начало недели с дождями и туманами в Свердловской области
12:34 В Свердловской области за сутки сгорели дома и баня, один человек пострадал
11:10 В Екатеринбурге погиб курьер на электровелосипеде под колёсами бетоновоза
19:20 В Екатеринбурге завершается строительство второй очереди кампуса УрФУ в Новокольцовском
19:00 На Малышева в Екатеринбурге исторический дом превратился в арт-объект
18:49 Обычная семейная поездка превратилась в трагедию в Свердловской области
17:48 В Свердловской области планируют построить новый оперблок и завершить реконструкцию больниц
16:30 В Екатеринбурге на ВИЗе полицейские задержали «честного» закладчика с около 60 свертков наркотиков
15:48 Аэропорт Кольцово переходит на осенне-зимнее расписание
14:54 Свердловского депутата пытались обмануть мошенники через мессенджер Max
13:50 В Екатеринбурге активисты попросили прокуратуру проверить детские мероприятия на Хэллоуин
12:36 В Свердловской области планируют создать ангар для обслуживания самолётов МС-21
11:02 Пять екатеринбургских художников попали в шорт-лист премии Scan awards
21:36 В Екатеринбурге ищут дом брошенным щенкам, а парализованной собаке — деньги на лечение
20:17 Рыбак в Артёмовском районе случайно оказался участником ДТП
19:55 Четыре автобуса будут ездить по Екатеринбургу непривычным маршрутом
19:12 Два организатора канала нелегальной миграции выявлены в Каменске-Уральском
18:59 В екатеринбургском музее Ельцина пройдёт инклюзивная мастерская для детей
18:48 МЧС Свердловской области в четверг сражалось с огненной стихией в жилых домах и на дачах
17:04 В среднем в Екатеринбурге тратят 24 тысячи рублей на зимние шины
17:03 Небольшой дождь и мокрый снег ожидаются в выходные в Свердловской области
Все новости Свердловской области
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
Все новости России и мира
18:47 В Белоярском районе пьяный водитель перевернул ВАЗ, пострадали люди
17:26 Куда сходить в Свердловской области с 28 октября по 2 ноября
16:54 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после избиения мужчины подростками
15:27 В Свердловской области волонтёры высадили более 187 тысяч деревьев в рамках экологической акции
14:45 Власти Свердловской области хотят создать новые корпуса и палаточные лагеря для детей
13:22 Синоптики прогнозируют тёплое начало недели с дождями и туманами в Свердловской области
12:34 В Свердловской области за сутки сгорели дома и баня, один человек пострадал
11:10 В Екатеринбурге погиб курьер на электровелосипеде под колёсами бетоновоза
19:20 В Екатеринбурге завершается строительство второй очереди кампуса УрФУ в Новокольцовском
19:00 На Малышева в Екатеринбурге исторический дом превратился в арт-объект
18:49 Обычная семейная поездка превратилась в трагедию в Свердловской области
17:48 В Свердловской области планируют построить новый оперблок и завершить реконструкцию больниц
16:30 В Екатеринбурге на ВИЗе полицейские задержали «честного» закладчика с около 60 свертков наркотиков
15:48 Аэропорт Кольцово переходит на осенне-зимнее расписание
14:54 Свердловского депутата пытались обмануть мошенники через мессенджер Max
13:50 В Екатеринбурге активисты попросили прокуратуру проверить детские мероприятия на Хэллоуин
12:36 В Свердловской области планируют создать ангар для обслуживания самолётов МС-21
11:02 Пять екатеринбургских художников попали в шорт-лист премии Scan awards
21:36 В Екатеринбурге ищут дом брошенным щенкам, а парализованной собаке — деньги на лечение
20:17 Рыбак в Артёмовском районе случайно оказался участником ДТП
19:55 Четыре автобуса будут ездить по Екатеринбургу непривычным маршрутом
19:12 Два организатора канала нелегальной миграции выявлены в Каменске-Уральском
18:59 В екатеринбургском музее Ельцина пройдёт инклюзивная мастерская для детей
18:48 МЧС Свердловской области в четверг сражалось с огненной стихией в жилых домах и на дачах
17:04 В среднем в Екатеринбурге тратят 24 тысячи рублей на зимние шины
17:03 Небольшой дождь и мокрый снег ожидаются в выходные в Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK