В Свердловской области за сутки сгорели дома и баня, один человек пострадал

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрированы 16 пожаров, семь из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.В Верхней Пышме на улице Цветочная пожар произошёл в частном доме. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра, повреждено домашнее имущество. Пожарные ликвидировали огонь за 4 минуты, были задействованы 2 единицы техники и 10 специалистов. В результате происшествия пострадал один человек. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.В селе Уецкое на улице Мира огонь уничтожил кровлю и повредил стены неэксплуатируемого строения. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На месте работали 8 специалистов и 2 единицы техники, пожар локализовали за 24 минуты.Крупный пожар произошёл в посёлке Натальинск на улице Парковая. Сгорела кровля жилого дома, повреждены перекрытия, стены и домашнее имущество. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. В тушении участвовали 4 единицы техники и 14 огнеборцев.Ещё один пожар зарегистрирован в Кировграде на улице Некрасова. Повреждены кровля и перекрытия частного жилого дома, частной бани и надворных построек. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Пожарные ликвидировали огонь за 26 минут, применив 4 единицы техники и силы 10 специалистов.По данным МЧС России по Свердловской области, 12 % возгораний за сутки произошли из-за аварийного режима работы электропроводки, 6 % по причине неосторожного обращения с огнём и ещё 6 % из-за аварийного режима электросети.