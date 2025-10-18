Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге погиб курьер на электровелосипеде под колёсами бетоновоза
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Смертельное ДТП произошло в Екатеринбурге 25 октября около 13.00 у дома №1 на улице Софьи Ковалевской. На регулируемом перекрёстке столкнулись электровелосипед и автобетоносмеситель «Ситрак». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга. По данным E1.ru, под колёса грузовика попал курьер, на опубликованных кадрах рядом с телом лежит курьерская сумка.
По информации Госавтоинспекции, бетоновоз ехал по улице Малышева со стороны улицы Комсомольская в направлении улицы Мира. В это время на перекрёсток перед ним выехал мужчина на электровелосипеде. Предварительно установлено, что он начал пересекать дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Водитель автобетоносмесителя пояснил сотрудникам Госавтоинспекции Екатеринбурга, что двигался на зелёный сигнал и не заметил велосипедиста. От полученных травм мужчина погиб на месте до прибытия бригады скорой помощи. Его личность устанавливается, статус погибшего как курьера официально не подтверждён.
За рулём автобетоносмесителя находился 39-летний водитель со стажем 21 год. Он ранее не привлекался к административной ответственности и находился в трезвом состоянии. При этом он не был пристёгнут ремнём безопасности, в отношении него вынесено постановление по статье 12.6 КоАП РФ.
Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции и следствия.
