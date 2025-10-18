Обычная семейная поездка превратилась в трагедию в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Госавтоинспекция Свердловской области проводит проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня около 07.45 в Нижнетуринском районе. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «LADA Granta» ехал в сторону Серова, не выбрал безопасную скорость и не учёл дорожные и погодные условия. На 246-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» машина съехала с проезжей части и опрокинулась в кювет.В результате аварии погиб 65-летний пассажир, водитель получил травмы. Установлено, что за рулём находился житель Верхней Пышмы со стажем вождения 11 лет. По данным Госавтоинспекции, ранее он десять раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Результаты освидетельствования показали, что в момент аварии водитель был трезв. Известно, что он направлялся вместе с отцом к родственникам в посёлок Сосьва. Погибший пассажир был жителем Талицкого района.