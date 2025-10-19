Рыбак в Артёмовском районе случайно оказался участником ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Артёмовском районе Свердловской области сегодня, 24 октября, случилось необычное дорожно-транспортное происшествие. Одним из участников его стал пожилой рыбак, мирно стоявший с удочкой на берегу водоёма.Инцидент случился примерно в 09.10 утра на 128-м километре автодороги «Невьянск – Реж – Артемовский – Килачевское». По предварительным данным Госавтоинспекции, 57-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer» не справился с управлением. Транспортное средство съехало с проезжей части и оказалось в водоёме.На пути автомобиля находился 74-летний мужчина, который рыбачил на берегу. «Взбесившаяся» иномарка задела его о пути в воду. Человек получил травмы и вынужден был обратиться в больницу. После осмотра врачи приняли решение о его госпитализации. Сейчас он находится в травматологическом отделении Артёмовской центральной районной больницы.Установлено, что водитель иномарки является жителем поселка Буланаш. Его водительский стаж составляет 21 год. Ранее он уже пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В данном случае состояние алкогольного опьянения у него установлено не было.На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели все необходимые процессуальные действия. По факту случившегося проводится тщательная проверка, по итогам которой примут окончательное процессуальное решение.