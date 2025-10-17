МЧС Свердловской области в четверг сражалось с огненной стихией в жилых домах и на дачах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Согласно ежедневной сводке, в прошедшие сутки — в четверг, 23 октября, — подразделения МЧС России ликвидировали четырнадцать пожаров на территории Свердловской области. Семь из этих возгораний произошли в жилом секторе. Печальным итогом огненных происшествий стала гибель одного человека.Трагедия случилась в посёлке Лосиный на улице 1 Мая. Там огонь повредил домашнее имущество в частном доме на площади 40 квадратных метров. При этом погиб хозяин жилища. Его нашли прибывшие на вызов девять пожарных. С пламенем они справились всего за двадцать одну минуту. Дознаватели выясняют точную причину возгорания в этом доме.Ещё один пожар был зарегистрирован в деревне Нижняя Иленка на улице Мира. Там полностью сгорели надворные постройки на площади 40 квадратных метров. Ликвидацией этого возгорания занимались семь пожарных и две единицы техники. С огнём они успешно справились за двенадцать минут.Несколько инцидентов произошло в Екатеринбурге. Так, в переулке Саранский огонь охватил строительный вагончик площадью 15 квадратных метров. На тушение были направлены десять специалистов и две единицы техники. Пламя было локализовано и потушено ими за десять минут. А на улице Горлинка уничтожил бесхозный автомобиль. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Девять пожарных справились с задачей за пять минут.Крупнейший же за сутки пожар разгорелся в садоводческом товариществе «Ново-Свердловский». Огнём здесь были повреждены надворные постройки, две бани, садовый дом и два автомобиля. Общая площадь возгорания достигла ста квадратных метров. Для ликвидации этого крупного пожара потребовались силы шестнадцати огнеборцев и пяти единиц техники. Стихия была окончательно укрощена только спустя час интенсивной работы.