О двух смертельных ДТП с участием пешеходов в Свердловской области рассказали в ГИБДД
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В ГИБДД рассказали о двух ДТП со смертельным исходом, которые произошли 22 октября в Свердловской области. В обоих авариях погибли пешеходы.
Первый трагичный случай произошёл в 18.45 в Новоуральске на улице Ленина. Там 57-летний водитель «ВАЗа» сбил 45-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Пострадавшего экстренно доставили в реанимационное отделение городской больницы, но вскоре он скончался.
Второе ДТП случилось в 22.45 под Верхней Пышмой, на 26-м километре Серовского тракта, где 23-летний водитель Mercedes сбил 66-летнего мужчину, также пересекавшего проезжую часть в неподходящем для этого месте. Он скончался на месте ещё до прибытия скорой.
«В обоих дорожно-транспортных происшествиях пешеходы, находившиеся в тёмной одежде без световозвращающих элементов, пересекали проезжую часть вне установленных для перехода мест перед двигавшимся транспортным средством. Данные действия не позволили водителям своевременно обнаружить людей и предпринять меры для предотвращения наезда»,
– отметили в областном УГИБДД.
