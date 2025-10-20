Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают об эвакуации техникума на Уралмаше
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что сегодня утром в Екатеринбурге эвакуировали промышленно-технологический техникум имени В.М. Курочкина.
Студенты техникума сообщили Е1.ru, что их попросили покинуть здания после того, как на втором этаже запахло гарью и появился дым. В самом учебном заведении изданию заявили, что это были пожарные учения.
В МЧС екатеринбургской «Комсомольской правде» сказали, что в здании техникума проводились монтажные работы – они прибыли на место, но возгорания не обнаружили. Ura.ru спасатели пояснили, что эвакуацию провели в профилактических целях.
