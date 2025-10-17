Возрастное ограничение 18+
В Ревде возле школы сбили подростка
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня утром, около 07.30, в Ревде на пешеходном переходе возле школы №3 на улице Российской Lada Granta сбила подростка. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.
По данным ведомства, водитель не убедился в безопасности движения при проезде пешеходный переход. С места ДТП ребёнка увезли в приёмное отделение ГАУЗ Свердловской области «Ревдинская городская больница», где сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Прокуратура намерена проконтролировать разбирательства по факту происшествия.
По данным ведомства, водитель не убедился в безопасности движения при проезде пешеходный переход. С места ДТП ребёнка увезли в приёмное отделение ГАУЗ Свердловской области «Ревдинская городская больница», где сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Прокуратура намерена проконтролировать разбирательства по факту происшествия.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Ревде грузовик задел мост и опрокинул цистерну
17 октября 2025
17 октября 2025
В Полевском тысячи жителей провели вечер без тепла
15 октября 2025
15 октября 2025