В Ревде возле школы сбили подростка

10.15 Пятница, 24 октября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня утром, около 07.30, в Ревде на пешеходном переходе возле школы №3 на улице Российской Lada Granta сбила подростка. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

По данным ведомства, водитель не убедился в безопасности движения при проезде пешеходный переход. С места ДТП ребёнка увезли в приёмное отделение ГАУЗ Свердловской области «Ревдинская городская больница», где сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Прокуратура намерена проконтролировать разбирательства по факту происшествия.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
