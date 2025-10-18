Пьяный водитель с детьми «на борту» остановлен в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском сотрудники ДПС пресекли крайне опасную поездку. В ночное время они заметили иномарку, нарушающую правила дорожного движения в центре города.Как сообщает областная Госавтоинспекция, инцидент произошёл в ночь на воскресенье на регулируемом перекрестке улицы Ленина. Поводом для остановки автомобиля «Форд Фокус» стало грубое нарушение ПДД — водитель проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.Оказалось, что за рулём находится 42-летний местный житель. При общении с ним инспекторы сразу заподозрили, что он в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование подтвердило опасения — прибор показал наличие 0,64 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму.В салоне автомобиля помимо водителя находились четыре пассажира. Среди них были двое несовершеннолетних детей в возрасте 12 и 14 лет. По предварительной информации, компания возвращалась из бани.Таким образом, водитель сознательно сел за руль в нетрезвом состоянии и подверг смертельной опасности жизни всех пассажиров, включая детей. В связи с этим в отношении нарушителя был составлен административный протокол. Дело квалифицировано по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. За управление автомобилем в пьяном виде предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.Дополнительно был составлен протокол за проезд на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль нарушителя задержан и помещен на специализированную стоянку, а материалы по делу направлены в органы по делам несовершеннолетних.