Возрастное ограничение 18+

Пьяный водитель с детьми «на борту» остановлен в Каменске-Уральском

20.20 Четверг, 23 октября 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Каменске-Уральском сотрудники ДПС пресекли крайне опасную поездку. В ночное время они заметили иномарку, нарушающую правила дорожного движения в центре города.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, инцидент произошёл в ночь на воскресенье на регулируемом перекрестке улицы Ленина. Поводом для остановки автомобиля «Форд Фокус» стало грубое нарушение ПДД — водитель проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.
Оказалось, что за рулём находится 42-летний местный житель. При общении с ним инспекторы сразу заподозрили, что он в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование подтвердило опасения — прибор показал наличие 0,64 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму.

В салоне автомобиля помимо водителя находились четыре пассажира. Среди них были двое несовершеннолетних детей в возрасте 12 и 14 лет. По предварительной информации, компания возвращалась из бани.

Таким образом, водитель сознательно сел за руль в нетрезвом состоянии и подверг смертельной опасности жизни всех пассажиров, включая детей. В связи с этим в отношении нарушителя был составлен административный протокол. Дело квалифицировано по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. За управление автомобилем в пьяном виде предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.
Дополнительно был составлен протокол за проезд на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль нарушителя задержан и помещен на специализированную стоянку, а материалы по делу направлены в органы по делам несовершеннолетних.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Шесть административных протоколов составили на екатеринбуржца, устроившего гонку по набережной Городского пруда
18 октября 2025
Четыре человека пострадали в ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге
15 октября 2025
Житель Верхней Пышмы лишился автомобиля из-за повторного пьяного вождения
17 октября 2025
В Екатеринбурге в результате тройного ДТП пострадала 16-летняя пассажирка
14 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Спустя 10 лет в Екатеринбурге реанимировали проект нового здания НИИ ОММ в Академическом

На этот раз ключевой документ подписал премьер РФ Мишустин
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:20 Пьяный водитель с детьми «на борту» остановлен в Каменске-Уральском
19:16 Добытчик криптовалюты из Режа нанёс 8,5 миллионов ущерба электросетевой компании
18:57 Новый роман Алексея Иванова «Невьянская башня» вот-вот появится в книжных
18:27 Свердловское МЧС опубликовало пожарную сводку минувшей среды
17:03 В Екатеринбурге начали рассматривать дело редактора Ura.ru Дениса Аллаярова
16:14 С дроппера из Иркутской области взыскали похищенное у жительницы Каменска-Уральского
15:55 Случайно задавивший пассажира в Верхней Пышме таксист безуспешно обжаловал свой приговор
15:26 В Талицком районе по иску прокуратуры отремонтировали сельские дороги на 17 млн рублей
15:01 Свердловское МинЖКХ ищет новое место под мусорный полигон, который хотели сделать в Сысертском районе
14:44 21 нарушителя выявили сотрудники ГИБДД по время проверки такси
14:13 В Свердловской области за неделю почти на 15% подорожали огурцы
13:26 Белоярская АЭС выпустила в водохранилище при станции 390 тысяч мальков
12:36 Шесть видов лесных вредителей нашли в трёх районах Свердловской области
12:09 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о массовом отравлении в школе №178
11:14 28 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Свердловской области за неделю
10:47 Движение сразу десяти трамвайных маршрутов остановилось утром в Екатеринбурге
10:29 В Полевском с семей подростков, сбивших на питбайках девочку, взыскали моральную компенсацию
10:00 На 100 тысяч рублей оштрафовали коллекторов в Свердловской области за частые звонки должнице
09:38 Лесозаготовительное предприятие в Тугулыме отчитали за усача на складе
22:55 Дилеры признали «Авито Авто» основной платформой для продажи авто
20:59 В Североуральске готовится к выписке едва не погибший под фурой водитель
20:33 Котятам из деревни и щенку из Екатеринбурге ищут дом
20:02 На дорогах Свердловской области в связи с каникулами введён особый режим
19:34 Иностранец получил срок в колонии за подкуп полицейского в аэропорту Екатеринбурга
18:52 Почти половина вторничных пожаров в Свердловской области пришлась на жилой сектор
18:36 На «Уральской фольге» открыли новую производственную линию
Все новости Свердловской области
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
Все новости России и мира
20:20 Пьяный водитель с детьми «на борту» остановлен в Каменске-Уральском
19:16 Добытчик криптовалюты из Режа нанёс 8,5 миллионов ущерба электросетевой компании
18:57 Новый роман Алексея Иванова «Невьянская башня» вот-вот появится в книжных
18:27 Свердловское МЧС опубликовало пожарную сводку минувшей среды
17:03 В Екатеринбурге начали рассматривать дело редактора Ura.ru Дениса Аллаярова
16:14 С дроппера из Иркутской области взыскали похищенное у жительницы Каменска-Уральского
15:55 Случайно задавивший пассажира в Верхней Пышме таксист безуспешно обжаловал свой приговор
15:26 В Талицком районе по иску прокуратуры отремонтировали сельские дороги на 17 млн рублей
15:01 Свердловское МинЖКХ ищет новое место под мусорный полигон, который хотели сделать в Сысертском районе
14:44 21 нарушителя выявили сотрудники ГИБДД по время проверки такси
14:13 В Свердловской области за неделю почти на 15% подорожали огурцы
13:26 Белоярская АЭС выпустила в водохранилище при станции 390 тысяч мальков
12:36 Шесть видов лесных вредителей нашли в трёх районах Свердловской области
12:09 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о массовом отравлении в школе №178
11:14 28 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Свердловской области за неделю
10:47 Движение сразу десяти трамвайных маршрутов остановилось утром в Екатеринбурге
10:29 В Полевском с семей подростков, сбивших на питбайках девочку, взыскали моральную компенсацию
10:00 На 100 тысяч рублей оштрафовали коллекторов в Свердловской области за частые звонки должнице
09:38 Лесозаготовительное предприятие в Тугулыме отчитали за усача на складе
22:55 Дилеры признали «Авито Авто» основной платформой для продажи авто
20:59 В Североуральске готовится к выписке едва не погибший под фурой водитель
20:33 Котятам из деревни и щенку из Екатеринбурге ищут дом
20:02 На дорогах Свердловской области в связи с каникулами введён особый режим
19:34 Иностранец получил срок в колонии за подкуп полицейского в аэропорту Екатеринбурга
18:52 Почти половина вторничных пожаров в Свердловской области пришлась на жилой сектор
18:36 На «Уральской фольге» открыли новую производственную линию
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK