Свердловское МЧС опубликовало пожарную сводку минувшей среды

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Министерство чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области обнародовало оперативные данные по пожарам за прошедшие сутки. В среду, 22 октября, их было 11, и шесть из них вспыхивало в жилых домах.К сожалению, в среду не обошлось без человеческих жертв: в результате одного из пожаров погиб один человек. Трагедия произошла в муниципальном округе Горноуральский. Там на территории коттеджного поселка «НТМК-2» по улице Вишневая бушевал серьёзный пожар. Огнём были полностью уничтожены садовый дом, частная баня и различные надворные постройки. Общая площадь пожара составила внушительные 300 квадратных метров. Во время борьбы с огнём (этим занимались в течение 116 минут 14 специалистов в сопровождении 5 единиц спецтехники) было обнаружено бездыханное тело мужчины. Следователи сейчас выясняют причину возникновения этого смертоносного возгорания.Менее масштабный, но тоже серьёзный пожар случился вчера в Верхней Салде на улице Черничная. Там огонь повредил надворные постройки на площади 20 квадратных метров. С этим возгоранием справились гораздо быстрее – всего за 15 минут. Пожаротушением занимались 7 специалистов в сопровождении 2 единиц техники.Ещё один инцидент произошёл в Екатеринбурге, где загорелся легковой автомобиль. Огнём был повреждён моторный отсек машины на площади всего 1 квадратный метр. Несмотря на небольшую площадь, для тушения привлекли 10 специалистов и 2 единицы техники. Ликвидировать возгорание им удалось очень оперативно — всего за 2 минуты.Также в Екатеринбурге по улице Бакинских Комиссаров произошёл пожар в квартире. Огонь повредил внутреннюю отделку и домашнее имущество. Площадь возгорания тоже составила 1 квадратный метр, а на тушение квартиры у пожарных ушло те же 2 минуты.