Движение сразу десяти трамвайных маршрутов остановилось утром в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге остановилось движение трамваев сразу на десяти маршрутах из-за проблем с напряжением в контактной сети на перекрёстке Луначарского – Челюскинцев.
Это случилось примерно в 07.55. Среди трамваев, движение которых было остановлено, номера 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 20 и 23. По данным близкого к мэрии телеграм-каналу «Екатеринбург. Главное», проблема возникла на линии «Вокзал» из-за повреждения старого кабеля.
На момент публикации, судя по движению трамваев на картах, напряжение в контактной сети восстановлено.
