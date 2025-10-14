В Полевском с семей подростков, сбивших на питбайках девочку, взыскали моральную компенсацию

– рассказали в ведомстве.

«Ребёнку были причинены телесные повреждения в виде закрытого перелома диафизов обоих костей левой голени в нижней трети с кровоизлияниями в окружающие ткани, что повлекло физические страдания, ограничило возможность продолжить обучение в полной мере, вести активный образ жизни»,