В Полевском с семей подростков, сбивших на питбайках девочку, взыскали моральную компенсацию
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Полевском по иску прокуратуры с семей подростков взыскали моральную компенсацию в пользу девочки, которую юноши сбили 15 марта 2025 года, когда ехали на питбайках.
Авария, о которой идёт речь, произошла под Полевским на трассе, связывающей город с селом Мраморское. Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, парни ехали друг за другом – один подросток буксировал питбайк другого мальчишки. В какой-то момент они наехали на девочку, которая шла по обочине дороги. В результате девочка получила серьёзные травмы.
В интересах пострадавшей девочки прокурор подал иск к мотоциклистам и их родителям о взыскании моральной компенсации. Полевской городской суд заявление прокуратуры удовлетворил, взыскав с семей несовершеннолетних байкеров 500 тысяч рублей.
«Ребёнку были причинены телесные повреждения в виде закрытого перелома диафизов обоих костей левой голени в нижней трети с кровоизлияниями в окружающие ткани, что повлекло физические страдания, ограничило возможность продолжить обучение в полной мере, вести активный образ жизни»,
– рассказали в ведомстве.
