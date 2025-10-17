Почти половина вторничных пожаров в Свердловской области пришлась на жилой сектор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За прошедшие сутки, во вторник 21 октября, подразделения МЧС России ликвидировали дюжину пожаров. Как указывается в ежедневной сводке от ведомства, пять из двенадцати возгораний произошла в жилом секторе.Одним из самых серьёзных происшествий минувшего вторника стал пожар в городе Артёмовском. Там на улице Красноармейская горело бесхозное строение. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Для ликвидации огня потребовалось 24 минуты. На пожаре работали семь специалистов и две единицы спецтехники. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.Ещё один инцидент произошел в Нижнем Тагиле. На улице Дзержинского на открытой площадке горел мусор. Площадь этого возгорания была относительно небольшой — 8 квадратных метров, — и шесть огнеборцев справились с пожаром всего за 4 минуты.По данным пожарных дознавателей, 13% всех вчерашних возгораний произошли из-за неосторожного обращения с огнём. Впрочем, статистика эта приблизительная, поскольку в некоторых случаях причины ещё не установлены.