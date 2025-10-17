Возрастное ограничение 18+
Почти половина вторничных пожаров в Свердловской области пришлась на жилой сектор
Фото: МЧС по Свердловской области
За прошедшие сутки, во вторник 21 октября, подразделения МЧС России ликвидировали дюжину пожаров. Как указывается в ежедневной сводке от ведомства, пять из двенадцати возгораний произошла в жилом секторе.
Одним из самых серьёзных происшествий минувшего вторника стал пожар в городе Артёмовском. Там на улице Красноармейская горело бесхозное строение. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Для ликвидации огня потребовалось 24 минуты. На пожаре работали семь специалистов и две единицы спецтехники. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.
Ещё один инцидент произошел в Нижнем Тагиле. На улице Дзержинского на открытой площадке горел мусор. Площадь этого возгорания была относительно небольшой — 8 квадратных метров, — и шесть огнеборцев справились с пожаром всего за 4 минуты.
По данным пожарных дознавателей, 13% всех вчерашних возгораний произошли из-за неосторожного обращения с огнём. Впрочем, статистика эта приблизительная, поскольку в некоторых случаях причины ещё не установлены.
Одним из самых серьёзных происшествий минувшего вторника стал пожар в городе Артёмовском. Там на улице Красноармейская горело бесхозное строение. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Для ликвидации огня потребовалось 24 минуты. На пожаре работали семь специалистов и две единицы спецтехники. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.
Ещё один инцидент произошел в Нижнем Тагиле. На улице Дзержинского на открытой площадке горел мусор. Площадь этого возгорания была относительно небольшой — 8 квадратных метров, — и шесть огнеборцев справились с пожаром всего за 4 минуты.
По данным пожарных дознавателей, 13% всех вчерашних возгораний произошли из-за неосторожного обращения с огнём. Впрочем, статистика эта приблизительная, поскольку в некоторых случаях причины ещё не установлены.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В четверг в Свердловской области горело в десяти местах
17 октября 2025
17 октября 2025
За минувшие сутки в Свердловской области произошло 14 пожаров
21 октября 2025
21 октября 2025