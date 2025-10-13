Возрастное ограничение 18+
Глава СК затребовал доклад по ДТП в Екатеринбурге после обращения брата погибшего в аварии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал от руководства свердловского СК доклад по поводу ДТП со смертельным исходом, которое произошло 6 августа 2025 года в Екатеринбурге.
Как сообщается в официальном телеграм-канале Следкома, к главе ведомства обратился местный житель, рассказавший, что в этой аварии погиб его брат, и заявивший о своих опасениях, что виновник может избежать ответственности благодаря своим связям в областной администрации, где он работает.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как сообщается в официальном телеграм-канале Следкома, к главе ведомства обратился местный житель, рассказавший, что в этой аварии погиб его брат, и заявивший о своих опасениях, что виновник может избежать ответственности благодаря своим связям в областной администрации, где он работает.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пугающим семью ножом ревнивцем заинтересовался глава СК
20 октября 2025
20 октября 2025