Возрастное ограничение 18+

Глава СК затребовал доклад по ДТП в Екатеринбурге после обращения брата погибшего в аварии

15.44 Среда, 22 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал от руководства свердловского СК доклад по поводу ДТП со смертельным исходом, которое произошло 6 августа 2025 года в Екатеринбурге.

Как сообщается в официальном телеграм-канале Следкома, к главе ведомства обратился местный житель, рассказавший, что в этой аварии погиб его брат, и заявивший о своих опасениях, что виновник может избежать ответственности благодаря своим связям в областной администрации, где он работает.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Глава СК затребовал доклад по ситуации с агрессивной собакой жителя Нижнего Тагила
13 октября 2025
Пугающим семью ножом ревнивцем заинтересовался глава СК
20 октября 2025
В Екатеринбурге на Бебеля мужчина избил подростка из-за задетого авто
20 октября 2025
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после сообщений о торговле испорченными продуктами
20 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Спустя 10 лет в Екатеринбурге реанимировали проект нового здания НИИ ОММ в Академическом

На этот раз ключевой документ подписал премьер РФ Мишустин
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:19 Жительницу Кушвы признали виновной в причинении смерти знакомому по неосторожности
15:44 Глава СК затребовал доклад по ДТП в Екатеринбурге после обращения брата погибшего в аварии
14:47 Под Ревдой произошла массовая авария с участием четырёх автомобилей
13:33 Обвиняемого в двойном убийстве на Первомайской в Екатеринбурге приговорили к 20 годам лишения свободы
12:52 Форум «Города России» хотят провести в уральской столице
12:26 Человек погиб в ДТП на трассе «Богданович – Сухой Лог»
11:57 В Качканаре начальник производства ответит перед судом за травмы подчинённой
11:00 Свердловская область оказалась лидером среди самых пьющих регионов
10:32 Забравшего у екатеринбургских пенсионеров 11,5 млн рублей «курьера» задержали в Тюмени
10:01 В Екатеринбурге на Объездной автомобиль вылетел с дороги и упал в котлован
09:39 На трассе в Серовском районе насмерть сбили велосипедиста
09:06 В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девочку в чёрной одежде и белой обуви
22:18 В Ельцин-центре психологию и искусство объединят в одной лекции
21:48 В Екатеринбурге собаке и кошке ищут место жительства
19:45 Ехавшего по тротуару в Екатеринбурге водителя автобуса вычислили и привлекли
19:19 Сотрудники УрГАХУ стали целью «цифровых» мошенников
18:50 Спрос на первичное жильё в Екатеринбурге упал почти на четверть
18:27 За минувшие сутки в Свердловской области произошло 14 пожаров
17:41 Камышловскую администрацию обязали отремонтировать коллектор водоотведения
17:02 Суд отклонил иск «Совкомбанка» к наследникам заёмщицы в Артёмовском
16:26 Для операционной екатеринбургской ЦГБ №20 приобрели новое оборудование
16:12 Стрелявшего в пассажира таксиста на Уралмаше поместили под стражу
15:52 В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за гибели 1,3 тонны рыбы в реке Иса
14:28 Свердловские власти рассмотрят законопроект о запрете энергетиков
14:12 Прокуратура утвердила обвинение по делу о стрельбе в екатеринбургском бизнес-центре «Манхэттен»
13:29 В сентябре спрос на профессиональную уборку квартир с питомцами в Свердловской области вырос в 2,8 раза
Все новости Свердловской области
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
Все новости России и мира
16:19 Жительницу Кушвы признали виновной в причинении смерти знакомому по неосторожности
15:44 Глава СК затребовал доклад по ДТП в Екатеринбурге после обращения брата погибшего в аварии
14:47 Под Ревдой произошла массовая авария с участием четырёх автомобилей
13:33 Обвиняемого в двойном убийстве на Первомайской в Екатеринбурге приговорили к 20 годам лишения свободы
12:52 Форум «Города России» хотят провести в уральской столице
12:26 Человек погиб в ДТП на трассе «Богданович – Сухой Лог»
11:57 В Качканаре начальник производства ответит перед судом за травмы подчинённой
11:00 Свердловская область оказалась лидером среди самых пьющих регионов
10:32 Забравшего у екатеринбургских пенсионеров 11,5 млн рублей «курьера» задержали в Тюмени
10:01 В Екатеринбурге на Объездной автомобиль вылетел с дороги и упал в котлован
09:39 На трассе в Серовском районе насмерть сбили велосипедиста
09:06 В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девочку в чёрной одежде и белой обуви
22:18 В Ельцин-центре психологию и искусство объединят в одной лекции
21:48 В Екатеринбурге собаке и кошке ищут место жительства
19:45 Ехавшего по тротуару в Екатеринбурге водителя автобуса вычислили и привлекли
19:19 Сотрудники УрГАХУ стали целью «цифровых» мошенников
18:50 Спрос на первичное жильё в Екатеринбурге упал почти на четверть
18:27 За минувшие сутки в Свердловской области произошло 14 пожаров
17:41 Камышловскую администрацию обязали отремонтировать коллектор водоотведения
17:02 Суд отклонил иск «Совкомбанка» к наследникам заёмщицы в Артёмовском
16:26 Для операционной екатеринбургской ЦГБ №20 приобрели новое оборудование
16:12 Стрелявшего в пассажира таксиста на Уралмаше поместили под стражу
15:52 В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за гибели 1,3 тонны рыбы в реке Иса
14:28 Свердловские власти рассмотрят законопроект о запрете энергетиков
14:12 Прокуратура утвердила обвинение по делу о стрельбе в екатеринбургском бизнес-центре «Манхэттен»
13:29 В сентябре спрос на профессиональную уборку квартир с питомцами в Свердловской области вырос в 2,8 раза
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK